Гарантії безпеки для України обговорюють, але остаточне рішення за Трампом – Келлог

У питанні гарантій безпеки для України розглядаються різні варіанти, але фінальне слово залишатиметься за президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

За його словами, він планує провести обговорення з європейськими союзниками, аби врахувати їхнє бачення безпекових гарантій, перш ніж представити варіанти Трампу.

"Як це виглядатиме? Залежить від того, що я побачу. Але ніхто не буде виключений. Ми будемо слухати. Відразу скажу. Це жарт, але ймовірність того, що росіяни скажуть: "давайте назад Аляску" – скоріше за все, цього не буде. Певні речі, ясно, не можуть відбутися. Треба дати нам трошки простору, але я не кажу шість місяців чи рік, ми кажемо дні і тижні", – заявив Келлог.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-які гарантії безпеки для України без США – це слабкі гарантії.