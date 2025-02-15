Вашингтон змінює підхід до війни в Україні: що сказав Келлог у Мюнхені

За словами Келлога, у Дональда Трампа інше бачення війни.

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що адміністрація Дональда Трампа досягла більшого у питанні врегулювання війни в Україні, ніж команда Джо Байдена за три роки його президентства.

Про це він заявив на українському ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

“Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі. І за цей час ми досягли більшого, ніж попередня адміністрація за три роки”, – сказав Келлог.

За його словами, Трамп має інший підхід до питання завершення війни:

“Коли було сказано, що треба зробити все, щоб завершити війну, Трамп трохи інакше на це дивиться. Він дивиться з точки зору гуманності людини”, – зазначив спецпредставник.

Він не уточнив, які саме кроки зробила адміністрація Трампа, але наголосив, що підхід США до врегулювання конфлікту змінюється.

Раніше Трамп заявляв, що готовий “зупинити війну” між Україною та Росією за 24 години, проте не розкривав деталей свого плану.

Нагадаємо, Кіт Келлог вважає, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Обидві сторони мають бути готові до певних поступок.

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