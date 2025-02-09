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Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України

Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц / Фото: Associated Press

Адміністрація Трампа прагне закінчити війну, але питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю Європи.

Цього тижня представники американського керівництва, зокрема держсекретар, міністр оборони, віце-президент та спеціальний посланник у Європі, проведуть обговорення щодо можливих шляхів завершення війни Росії проти України.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц в інтерв’ю NBC, Вашингтон хоче залучити всі сторони до переговорного процесу.

"Президент Трамп збирається покласти край цій війні. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і знайти рішення", – зазначив Волтц.

Водночас він наголосив, що питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю Європи.

"Основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", – підкреслив він.

Також Волтц зазначив, що Трамп планує винести на обговорення майбутнє американської допомоги Україні, зокрема питання компенсації витрат через співпрацю у сфері природних ресурсів та енергетики.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог дописав на Х, що також приїде на конференцію, де говоритиме з союзниками Америки про закінчення "кровопролитної і дороговартісної війни в Україні".

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