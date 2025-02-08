Трамп вже зробив Путіну три великі подарунки – які саме, дізнався Newsweek

Новий президент США Дональд Трамп вже встиг зробити диктаторові Володимиру Путіну три великі подарунки.

Про це пише Newsweek.

Подарунок перший

Так, рішення Трампа про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) було схвалено Кремлем на тлі ряду заходів нової адміністрації США, які можуть зіграти на руку Володимиру Путіну.

Неназваний російський дипломат сказав виданню, що крок Трампа був "подарунком Москві". МКС видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Після ордера Путін не поїхав на саміт БРІКС 2023 року в Південну Африку, яка підписала Римський статут, що регулює суд.

"Це (санкції проти МКС – Ред.) дає російському президенту, його команді та його службам безпеки більше маневреності при плануванні поїздок", – стверджує російський дипломат на умовах анонімності.

Подарунок другий

Указ Трампа про введення санкцій проти МКС був виданий через тиждень, коли генеральний прокурор Пем Бонді зупинила зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу з боку Росії та інших ворогів. Зокрема, вона розпустила оперативну групу KleptoCapture, створену адміністрацією Байдена для застосування санкцій до пов’язаних із Кремлем олігархів і конфіскації їхніх яхт.

Бонді заявив, що політика, спрямована на відсторонення Росії від глобальних ринків, тепер буде перенаправлена ​​на протидію картелям.

Подарунок третій

Міністерство юстиції США також припиняє спроби застосувати санкції проти олігархів, близьких до Кремля.

"Проте Росія може зіткнутися з більш жорсткими санкціями США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – заявив представник Трампа в Україні Кіт Келлог.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи приїде Трамп до України.

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