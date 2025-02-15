“Нафтогаз” розпродав газ за заниженими цінами, імпортуючи дорогий ресурс - експерт

Газова криза в Україні поглиблюється на тлі стрімкого зростання цін в Європі та непрозорої політики "Нафтогазу". За словами експертів, державний монополіст замість стратегічного накопичення ресурсів зайнявся комерційними продажами, що в підсумку призвело до проблем із запасами газу.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що влітку можна було газ купити десь за 300 доларів на європейському ринку, а зараз ціна зросла до 600, тобто майже на 100%.

За його словами, "Нафтогаз", хоча і забезпечує населення та підприємства Теплокомуненерго газом у рамках спеціального режиму ціноутворення, все ж минулого року почав активніше виходити на комерційний ринок.

"Але чомусь "Нафтогаз" активно минулого року пішов на комерційний ринок, почав продавати природний газ підприємствам, приватним підприємствам, тобто пішов у комерцію, причому часто продавав цей газ за ціною, яка була нижчою, ніж імпортний ресурс", – заявив Кущ.

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко піддав сумніву саму систему газового ринку в Україні.

"Чорний ящик, в якому всі намагаються розібратися. Що таке ринок? У нас точно немає ринку газу", – наголосив Кучеренко.

За його словами, "Нафтогаз", попри свої комерційні операції, зараз вимагає значного фінансування з держбюджету.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці звернулась до Державної аудиторської служби України з проханням провести перевірку компанії «Нафтогаз» через недостатні запаси газу в сховищах.