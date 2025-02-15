Наступ росіян на Покровському напрямку зупиняється — експерт

На Покровському напрямку спостерігається сповільнення наступу російських окупаційних військ на одній з ділянок фронту.

Це відзначив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, про це свідчать контратаки ЗСУ на лівому фланзі оборони Покровська — зокрема, біля Піщаного та Даченського.

Денис Попович нагадав, що місяць тому ця ділянка фронту була найбільш напруженою, де відбувалося найбільше бойових зіткнень.

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“Можна констатувати, що ворог зупиняється або вже зупинився", - заявив експерт.

Військовий оглядач пояснив, що наступальні можливості військ РФ вичерпуються через втрати, яких вони зазнають внаслідок успішних дій Сил оборони.

“Втрати, які нам вдається завдавати ворогу, зумовили те, що вони припинили свої наступальні дії. Зараз вони змушені перегруповуватися, вводити резерви для того, щоб спробувати відновити ці наступальні дії в обхід Покровська", - зазначив Попович.

При цьому експерт додав, що такого сповільнення немає на правому фланзі, де росіяни намагаються продовжувати наступ, зокрема, в районі Воздвиженки.

Нагадаємо, росіяни відмовились від спроб захопити Покровськ за допомогою тактики "лобових" штурмів і тепер намагаються оточити місто з флангів.

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