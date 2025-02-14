Стало відомо, що відбувається на Покровському напрямку

На напрямку головного удару ворога є невелике відновлення позицій з українського боку.

На Покровському напрямку одночасно тривають наступальні дії ворога, наші стабілізаційні дії та наші обмежені контратаки.

Про це в повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.

На напрямку головного удару ворога (Котлине-Удачне) є невелике відновлення позицій з нашого боку.

На другому головному напрямку удару (міжріччя Солоної-Вовчої) є просування ворога у с. Успенівка. Тривають бої за с. Запоріжжя.

"В обидвох випадках наша оборона показує себе дуже гарно. Хоча там справжнє пекло", — зауважив журналіст.

На інших напрямках, на різних ділянках також є невелике відновлення позицій з нашого боку. Першою чергою, це повернення часткового контролю над с. Даченське.

На нашому лівому фланзі (Миррноградський напрямок) - є додаткове невелике відновлення позицій у с. Водяне 2-ге. Але і ворог там також наступає. Траса не розблокована.

"Всі ці дії носять виключно тактичний характер. Вони покращують наші оборонні позиції. Ворог змушений на це реагувати передчасним введенням до бою додаткових резервів, які він готував для штурму самого Покровська", — додав оглядач.

"Більше таких контрударів, відновлень позицій та інших дій - тим менше вільних резервів залишиться у ворога під час "Ч". Тобто на штурм Покровська. Або ж його взагалі може не статися. Є ще така вірогідність. Мізерна, але є.І це не повʼязано з "перемовинами" та іншими ілюзіями щодо врегулювання війни в Україні на цьому етапі", — зауважив воєнний кореспондент.

Нагадаємо, Кремлю потрібен Покровськ, аби показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою. Мовляв, росіяни кидають всі сили на Покровськ, тому що до третьої річниці повномасштабного вторгнення їм необхідно вийти з результатом.

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