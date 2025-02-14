Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, что происходит на Покровском направлении

Стало известно, что происходит на Покровском направлении

Действия украинских бойцов оставляют меньше резервов врага на штурм Покровска / Фото: ТСН.ua

На направлении главного удара врага есть небольшое возобновление позиций с украинской стороны.

На Покровском направлении одновременно продолжаются наступательные действия врага, наши стабилизационные действия и ограниченные контратаки.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

  • На направлении главного удара врага (Котлино-Удачное) есть небольшое возобновление позиций с нашей стороны.
  • На втором главном направлении удара (междуречие Соленой-Волчьей) есть продвижение врага в с. Успеновка. Продолжаются бои за с. Запорожье.

"В обоих случаях наша оборона показывает себя очень хорошо. Хотя там настоящий ад", — заметил журналист.

  • В других направлениях, на разных участках также есть небольшое восстановление позиций с нашей стороны. В первую очередь, это возврат частичного контроля над с. Даченское.
  • На нашем левом фланге (Миррноградское направление) есть дополнительное небольшое восстановление позиций в с. Водяное 2-е. Но и враг там тоже наступает. Трасса не разблокирована.

"Все эти действия носят исключительно тактический характер. Они улучшают наши оборонные позиции. Враг вынужден реагировать на преждевременным введением в бой дополнительных резервов, которые он готовил для штурма самого Покровска", — добавил обозреватель.

"Больше таких контрударов, возобновлений позиций и других действий — тем меньше свободных резервов останется у врага во время "Ч". То есть на штурм Покровская. Или же его вообще может не случиться. Есть еще такая вероятность. Мизерная, но есть. И это не связано с "переговорами" и другими иллюзиями по поводу в Украине".

Напомним, Кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой. Мол, россияне бросают все силы на Покровск, потому что к третьей годовщине полномасштабного вторжения им необходимо выйти с результатом.

Читайте также:

Под Покровском воины 25 ОПДБр взяли в плен оккупантов

Под Покровском воины 25 ОПДБр взяли в плен оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация