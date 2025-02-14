Стало известно, что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении одновременно продолжаются наступательные действия врага, наши стабилизационные действия и ограниченные контратаки.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

На направлении главного удара врага (Котлино-Удачное) есть небольшое возобновление позиций с нашей стороны.

На втором главном направлении удара (междуречие Соленой-Волчьей) есть продвижение врага в с. Успеновка. Продолжаются бои за с. Запорожье.

"В обоих случаях наша оборона показывает себя очень хорошо. Хотя там настоящий ад", — заметил журналист.

В других направлениях, на разных участках также есть небольшое восстановление позиций с нашей стороны. В первую очередь, это возврат частичного контроля над с. Даченское.

На нашем левом фланге (Миррноградское направление) есть дополнительное небольшое восстановление позиций в с. Водяное 2-е. Но и враг там тоже наступает. Трасса не разблокирована.

"Все эти действия носят исключительно тактический характер. Они улучшают наши оборонные позиции. Враг вынужден реагировать на преждевременным введением в бой дополнительных резервов, которые он готовил для штурма самого Покровска", — добавил обозреватель.

"Больше таких контрударов, возобновлений позиций и других действий — тем меньше свободных резервов останется у врага во время "Ч". То есть на штурм Покровская. Или же его вообще может не случиться. Есть еще такая вероятность. Мизерная, но есть. И это не связано с "переговорами" и другими иллюзиями по поводу в Украине".

Напомним, Кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой. Мол, россияне бросают все силы на Покровск, потому что к третьей годовщине полномасштабного вторжения им необходимо выйти с результатом.

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