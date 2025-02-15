Зеленський сказав, кого боїться Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський "фюрер" Володимир Путін боїться президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це український президент сказав під час конференції в Мюнхені.

З його слів, господар Кремля погоджується на переговори, бо боїться Трампа.

"Я сказав Трампу, що Путін боїться його. І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", - заявив президент Зеленський

Зауважимо, що після цих слів українського лідер в залі здійнялися оплески.

Нагадаємо, в Мюнхені президент Володимир Зеленський попередив європейців. З його слів, Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора. Інакше, "Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному".

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