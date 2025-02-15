Зеленський сказав, кого боїться Путін

Зеленський потішив своєю заявою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський "фюрер" Володимир Путін боїться президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Про це український президент сказав під час конференції в Мюнхені.
З його слів, господар Кремля погоджується на переговори, бо боїться Трампа.
"Я сказав Трампу, що Путін боїться його. І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", - заявив президент Зеленський
Зауважимо, що після цих слів українського лідер в залі здійнялися оплески.
Нагадаємо, в Мюнхені президент Володимир Зеленський попередив європейців. З його слів, Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора. Інакше, "Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному".
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