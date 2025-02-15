Зеленский сказал, кого боится Путин

Зеленский порадовал своим заявлением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский "фюрер" Владимир Путин опасается президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом украинский президент сказал на конференции в Мюнхене.
По его словам, хозяин Кремля соглашается на переговоры, потому что боится Трампа.
"Я сказал Трампу, что Путин боится его. И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже", – заявил президент Зеленский
Заметим, что после этих слов украинского лидера в зале поднялись аплодисменты.
Напомним, в Мюнхене президент Владимир Зеленский предупредил европейцев. По его словам, Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора. Иначе "Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу".
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