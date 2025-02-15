Зеленский сказал, кого боится Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский "фюрер" Владимир Путин опасается президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом украинский президент сказал на конференции в Мюнхене.

По его словам, хозяин Кремля соглашается на переговоры, потому что боится Трампа.

"Я сказал Трампу, что Путин боится его. И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже", – заявил президент Зеленский

Заметим, что после этих слов украинского лидера в зале поднялись аплодисменты.

Напомним, в Мюнхене президент Владимир Зеленский предупредил европейцев. По его словам, Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора. Иначе "Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу".

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