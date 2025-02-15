Чи будуть миротворці в Україні: Зеленський відповів

Президент наголосив, що для введення миротворців потрібні гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити свої війська до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

“Я не можу говорити за всі країни, бо це їхні внутрішні рішення. Але є позитивні розмови, є розуміння, і деякі держави готові допомагати Україні”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що відправка миротворчого контингенту можлива лише за умови надання чітких гарантій безпеки для військових.

“Людям просто так квиток на війну ніхто не купить. Але вже є країни, які розглядають можливість відправки своїх миротворців”, – додав він.

За даними Associated Press (AP), група європейських країн вже таємно розробляє план введення миротворчих військ в Україну. Їхня мета – допомогти забезпечити дотримання умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання з Росією.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду з США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

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