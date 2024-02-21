Збризніть паперовий рушник лаком для волосся: ось як це допоможе під час прибирання

Лак для волосся можна використовувати не лише для того, щоб зафіксувати зачіску. Цей засіб допоможе і справитися з деякими проблемами під час прибирання.

Виявляється, паперовий рушник з лаком для волосся стане чудовим замінником валика для одягу. Саме за допомогою такого нехитрого засобу можна з легкістю прибрати шерсть домашніх улюбленців з дивану, крісла, килима тощо.

Що потрібно зробити:

Візьміть серветку чи паперовий рушник, нанесіть на нього лак для волосся. Протріть поверхні, які вкриті шерстю котів чи собак. На це доведеться витратити всього лише кілька секунд. Шерсть дуже легко видаляється.

Ще одним чудовим альтернативним рішенням для того, щоб зібрати котячу шерсть з дивану, є гумова або латексна рукавичка. Просто одягніть її на руку та проведіть по поверхні мебелі. Додаткові засоби для чищення не знадобляться. Щоб посилити ефект можете тільки злегка зволожити поверхню.

А ви знали, що лаком для волосся можна також обробити штори? Навіщо — запитаєте ви. Цей засіб допоможе швидше їх розгладити без праски.

Просто повісьте на карниз вологі після прання штори, їхня вага буде тягнути їх донизу, тому складки почнуть розправлятися. Потім збризкайте лаком для волосся всю поверхню штори на відстані до 20 см, щоб не залишилося слідів.

Завдяки лаку на шторах з'явиться захисний шар, який не дасть пилу та бруду на них осідати, а також він зафіксує штори прямими.

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