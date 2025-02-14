Зеленский сказал, какой будет его встреча с Путиным

Кроме президента государства-агрессора, украинский президент не намерен встречаться ни с одним представителем России.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только тогда, когда хозяин Кремля будет готов подписать соглашение о завершении войны.

Об этом он сказал в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом украинский лидер заявил, что, кроме президента государства-агрессора, он не намерен встречаться ни с одним представителем России.

“Я буду встречаться только с одним россиянином. Это с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с президентом Трампом, чтобы Путин закончил войну. Только при этом условии я буду с ним встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами”, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Украина обязательно будет участвовать в переговорах по мирному урегулированию, о которых договорились во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

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