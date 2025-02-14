Зеленський відвідає Саудівську Аравію: яка мета поїздки

За словами українського президента, це раніше запланований візит.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді України Оленою Зеленською найближчим часом відвідає Саудівську Аравію.

Про це він сказав у п’ятницю, 14 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, цей візит було заплановано ще раніше.

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“Це дуже важливий діалог. Вони допомогли нам повернути дуже багато наших воїнів. У мене є питання”, - сказав український президент.

Зеленський не став розкривати подробиць цієї поїздки, наголосивши лише, що ця місія “дуже важлива”.

“Ми будемо розмовляти про ці списки [обміну полоненими]. І дуже важлива тема щодо дітей. І це дуже важка тема. Йдеться про десятки тисяч вкрадених дітей. Як їх повернути?” - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 13 лютого 2025 року, що очікує особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, припустивши, що вони, ймовірно, спочатку зустрінуться в Саудівській Аравії.

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