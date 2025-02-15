Помощь Украине от США: Подоляк назвал важный нюанс

США очень любят говорить: "Мы оказываем много помощи Украине". Как отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, это действительно так, но есть нюанс

Об этом Подоляк сказал в эфире "Мы Украины".

Как отмечает советник, европейские страны лидируют в передаче Украине по многим видам оружия. В частности, это:

противоракетная оборона;

ракетные системы (РСЗО и артиллерия)

бронетехнике (31 Abrams и 45 Т-72);

амуниция и т.п.

"Математику надо всем изучать", – призвал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Европейцы прекрасно понимают риски России, добавляет он, потому что она неадекватная страна.

Вы слышали заявления и от Сикорского, и от господина Шольца о том, что невозможно достичь мира при условии давления на Украину", — завершил Подоляк.

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