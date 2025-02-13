Повітряна тривога в Україні: декільком областям загрожують ворожі БпЛА

Групи "Шахедів" зараз у повітряному просторі України.

Ввечері 13 лютого зафіксовано рух БпЛА в декількох областях.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

БпЛА помітили вздовж межі Чернігівської та Сумської областей. Вони тримають курс на захід.

"Шахеди" наразі у повітряному просторі Сумської області зі сходу на захід, західним курсом.

БпЛА також на півночі Полтавщини і тримають курс на захід.

У небезпеці наступні області: Полтавщина, Черкащина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, схід Миколаївщина.

Нагадаємо, напередодні половину України, зокрема, південні, центральні, східні області, а також Сумщину, охопила повітряна тривога.

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