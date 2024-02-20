Справжні антитренди: три стрижки, які видають несмак і безнадійно старять абсолютно всіх

Дуже прикро, коли жінка намагається доглядати за шкірою, ходить на різноманітні косметологічні процедури, модно одягається, але не отримує таких довгоочікуваних компліментів. Якщо так відбувається, можливо, річ у невдало підібраній зачісці.

Боб-каре з проділом по центру

Прямий проділ завжди додає образу серйозності й суворості, але мало хто здогадується, що він додатково привертає непотрібну увагу на "гусячі лапки" та зморшки, які вже починають з'являтися на лобі.

Якщо вам подобається каре і ви хочете враз омолодитися за допомогою улюбленої зачіски, краще просто зробіть проділ набік. Він допоможе створити об'єм, який своєю чергою додасть ілюзію цілої копиці волосся, наче в юності.

Надмірно текстуровані стрижки

В цьому разі на жінок чекає та сама біда – візуально об'єм дуже сильно втрачається. Особливо це помітно, якщо переборщити з текстуруванням, адже замість охайної зачіски отримаєте "вороняче гніздо" на голові.

Порада тут може бути лише одна: не варто захоплюватися каскадом. Не дозволяйте мастрові торкатися верхівки голови, нехай він краще зосередиться на кінчиках волосся. Тоді локони вийдуть об'ємнішими. Для густого волосся можна зробити "невидимі" внутрішні шари. До речі, текстурований боб чудово поєднується з чубком.

Укорочене каре на "ніжці"

На жаль, ця стрижка все ще залишається доволі популярною, особливо серед жінок середнього віку. Хоча ми всі добре розуміємо, що насправді вона повинна залишитися в далекому минулому.

Як альтернативу краще зробити більш повітряну стрижку з косим проділом і м'якими лініями. Вона допоможе приховати можливі вікові зміни та значно полегшить весь образ.

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