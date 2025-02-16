Ночью в Николаеве раздались взрывы - СМИ

Город под атакой вражеских БПЛА.
В ночь на 16 февраля в Николаеве был слышен звук взрыва.
Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на собственных корреспондентов.
В сообщении указывается, что звук взрыва в городе был слышен примерно в 00:45 ночи.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщают, что город атаковали около пяти БПЛА.
Позже местные жители сообщили о новых взрывах в черте города.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области произошли взрывы.
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