В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов

В ночь на 17 февраля в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что вражеские беспилотники атаковали Салтовский район города.

"В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города", — говорится в сообщении.

Соответствующие службы устанавливают детали происшествия.

Напомним, ранее в Киеве в ночь на 17 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в Николаеве раздалась серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.

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