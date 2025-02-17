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Россияне атакуют Украину ударными БПЛА: направление движения

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА: направление движения

Россия атакует Украину ударными БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 17 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • БПЛА из Сумской области западным курсом;
  • БПЛА с Полтавщины северо-западным курсом;
  • БпЛА в Кировоградской области, курсом на север;
  • Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного и южного направления!
  • БПЛА на Черниговщине, курсом юго-западным;

Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.

Мы ранее информировали, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

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