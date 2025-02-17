Россияне атакуют Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 17 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БПЛА из Сумской области западным курсом;
- БПЛА с Полтавщины северо-западным курсом;
- БпЛА в Кировоградской области, курсом на север;
- Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного и южного направления!
- БПЛА на Черниговщине, курсом юго-западным;
Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.
Мы ранее информировали, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.
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