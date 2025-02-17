Росіяни атакують Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 17 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА з Сумської області західним курсом;
- БпЛА з Полтавщини північно-західним курсом;
- БпЛА на Кіровоградщині, курсом на північ;
- Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного і південного напрямку!
- БпЛА на Чернігівщині, курсом південно-західним;
Раніше повідомлялося, що у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.
Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
Читайте також:
- Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза "Шахедів", ракет і КАБів
- Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри
- Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: в Міненерго попередили про загрозу