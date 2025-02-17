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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Росіяни атакують Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Росія атакує Україну ударними БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 17 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА з Сумської області західним курсом;
  • БпЛА з Полтавщини північно-західним курсом;
  • БпЛА на  Кіровоградщині, курсом на північ;
  • Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного і південного напрямку!
  • БпЛА на Чернігівщині, курсом південно-західним;

Раніше повідомлялося, що у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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