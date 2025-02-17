Росіяни атакують Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 17 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА з Сумської області західним курсом;

БпЛА з Полтавщини північно-західним курсом;

БпЛА на Кіровоградщині, курсом на північ;

Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного і південного напрямку!

БпЛА на Чернігівщині, курсом південно-західним;

Раніше повідомлялося, що у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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