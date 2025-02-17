Макрон обговорив з принцом Саудівської Аравії переговори про мир в Україні

Французький президент наголосив, що в центрі цього переговорного процесу повинні бути європейці.

У неділю, 16 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Про це французький лідер повідомив у своєму дописі в соцмережі Х.

За його словами, однією з тем розмови були переговори про мир в Україні. При цьому Макрон наголосив, що в центрі цього переговорного процесу повинні бути європейці.

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“Я поговорив із спадкоємним принцом про війну Росії в Україні та роль, яку може відіграти Саудівська Аравія у зміцненні міцного та тривалого миру, з європейцями в центрі процесу”, - написав він.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями США та Росії. Переговори будуть спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії. На наступні дні заплановані десятки зустрічей, які мають підготувати візит президента Володимира Зеленського до цієї країни.

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