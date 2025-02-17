Макрон обсудил с принцем Саудовской Аравии переговоры о мире в Украине

Французский президент подчеркнул, что в центре этого переговорного процесса должны быть европейцы.

В воскресенье, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Об этом французский лидер сообщил в своем сообщении в соцсети Х.

По его словам, одной из тем разговора были переговоры о мире в Украине. При этом Макрон подчеркнул, что в центре этого переговорного процесса должны быть европейцы.

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"Я поговорил с наследным принцем о войне России в Украине и о роли, которую может сыграть Саудовская Аравия в укреплении крепкого и длительного мира, с европейцами в центре процесса", — написал он.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в Саудовской Аравии может состояться встреча между чиновниками США и России. Переговоры будут направлены на прекращение войны России против Украины.

Напомним, украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию. На следующие дни запланированы десятки встреч, которые должны подготовить визит президента Владимира Зеленского в эту страну.

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