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Стало известно, когда США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии

Стало известно, когда США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии

Делегации США и России проведут переговоры 18 февраля/Коллаж ТСН.ua

Стороны будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии может состояться встреча между чиновниками Соединенных Штатов Америки и России.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

По сообщениям, стороны обсудят подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах между США и Россией.

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