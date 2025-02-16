Стало известно, когда США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии

Стороны будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии может состояться встреча между чиновниками Соединенных Штатов Америки и России.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

По сообщениям, стороны обсудят подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах между США и Россией.