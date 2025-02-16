Трамп может встретиться с Путиным уже в феврале – Newsweek

Официальные представители США и России встретятся на следующей неделе для согласования деталей переговоров.
Президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца.
Об этом сообщает Newsweek.
Официальные представители США и России встретятся на следующей неделе для согласования деталей переговоров.
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.
Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.
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