Трамп может встретиться с Путиным уже в феврале – Newsweek

Официальные представители США и России встретятся на следующей неделе для согласования деталей переговоров.

Президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца.

Об этом сообщает Newsweek.

Официальные представители США и России встретятся на следующей неделе для согласования деталей переговоров.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.