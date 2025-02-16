Россияне используют на войне украденный палец Ильи Муромца

Для так называемого "благословения" оккупантов и убийц РПЦ использует средний палец руки легендарного богатыря и православного святого.

Священники Русской православной церкви утверждают, что для "благословения" солдат оккупационной армии используют палец святого Ильи Муромца, мощи которого уже более 800 лет хранятся в Киево-Печерской лавре. Официально их никуда не передавали, поэтому можно предположить, что свои обряды деятели РПЦ проводят украденным пальцем, да еще и средним - именно тем, которым демонстрируют известный неприличный жест.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Недавно российское министерство обороны сообщило, что попы РПЦ привезли на Донбасс частичку мощей святого Ильи Муромца и убеждают захватчиков, что это поможет им сражаться на войне, которую они ведут против защитников Киева.

Но действительно ли россияне имеют хотя бы один палец, пусть даже средний, из руки Ильи Муромца, мощи которого должны лежать в ближних пещерах Киево-Печерской лавры?

Съемочная группа ТСН попыталась попасть в лавру, возле которой до сих пор проходят так называемые "стояния" прихожан церкви московского патриархиата. Вход в ближние пещеры закрыт, хотя люди там есть – оттуда время от времени выходят группы монахов, садясь в свои автомобили.

За ответами на все вопросы об Илье Муромце здешние монахи отсылают к своему "начальству" — митрополиту Павлу, который был здесь наместником с 1994 года, а сейчас сидит под домашним арестом. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и распространении материалов, оправдывающих российскую агрессию.

В телефонном разговоре с журналистом ТСН он уверяет, что "это все ложь".

“Мы ничего не давали, не раздавали. Поэтому это все ложь, что мы [мощи] Нестора-летописца, Ильи Муромца кому-то дали, это все — не о чем говорить”, — говорит митрополит Павел.

Как палец Ильи Муромца попал к россиянам?

Но наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий, еще несколько лет назад перешедший в Православную церковь Украины, утверждает, что палец Ильи Муромца у россиян — настоящий. По его словам, когда в святыне хозяйничал Московский патриархат, здесь было принято дарить гостям из России части святых мощей. Среди них - преподобного Илии.

"Я даже больше скажу, в наше время, когда пещеры находятся под их контролем, мы можем только догадываться, что там происходит", – говорит он.

Владыка Авраамий рассказал, что Киево-Печерская лавра, уже якобы переданная Православной церкви Украины, фактически находится под управлением священников Московского патриархата.

В главном Свято-Успенском соборе, а также в Трапезном по праздникам службу служат священники ВЦУ, но все остальные постройки, а это десятки корпусов нижней лавры и все пещеры – Ближние и Дальние, все мощи остаются за Московским патриархатом.

Более того, ПЦУ платит до 60 тысяч гривен в месяц за аренду Успенского собора, то есть платит почасово за аренду, а между тем УПЦ МП пользуется храмами Лавры безвозмездно. К тому же священников ПЦУ еще недавно заставляли платить за потребленную электроэнергию клирикам московского патриархата, потому что именно у них договор с электроснабжающей компанией.

Авраамий говорит, что капелланы просят его 24 февраля совершить молебен у мощей святого Ильи Муромца, ведь легендарный богатырь и сам защищал нашу землю нашу, златоверхий Киев, от чужеземной орды. Но священники ПЦУ даже не могут проверить, есть ли он еще там, в пещерах.

Промосковских священников из лавры уже выселил суд, но они подали апелляцию. Дело рассматривают 2 года. За это время 12 судей подали самоотвод.

Владыка Авраамий убежден, что это тактика московской церкви – затягивать суд. И к сожалению, делают они это успешно, надеясь, что "русский мир" вернется в Киев и ничего менять не придется. Как и отвечать за выломанный средний палец Ильи Муромца.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МОСКОВСКИЕ ПОПЫ ВЫЛОМАЛИ И УКРАЛИ СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ У СВЯТОГО МУРОМЦА? КРИНДЖ ИСТОРИЯ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что время московской церкви истекло. Украина больше не позволит Московскому патриархату (УПЦ МП) действовать как инструмент влияния России.

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