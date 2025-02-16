Росіяни використовують на війні украдений палець Іллі Муромця

Для так званого “благословення” окупантів та убивць РПЦ використовує середній палець руки легендарного богатиря та православного святого.

Священники Російської православної церкви стверджують, що для “благословення” солдатів окупаційної армії використовують палець святого Іллі Муромця, мощі якого вже понад 800 років зберігаються у Києво-Печерській лаврі. Офіційно їх нікуди не передавали, тому можна припустити, що свої обряди діячі РПЦ проводять украденим пальцем, та ще й середнім — саме тим, яким демонструють відомий непристойний жест.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Нещодавно російське міністерство оборони повідомило, що попи РПЦ привезли на Донбас часточку мощей святого Іллі Муромця і переконують загарбників, що це допоможе їм битися у війні, яку вони ведуть проти, хто захищає Київ.

Але чи справді росіяни мають бодай один палець, нехай навіть середній, із руки Іллі Муромця, мощі якого повинні лежати в ближніх печерах Києво-Печерської лаври?

Знімальна група ТСН спробувала попасти до лаври, біля якої досі відбуваються так звані “стояння” прихожан церкви московського патріархіату. Вхід до ближніх печер зачинений, хоча люди там є - звідти час від часу виходять групи монахів, сідаючи до своїх автомобілів.

За відповідями на всі запитання про Іллю Муромця тутешні монахи відсилають до свого “начальства” - митрополита Павла, який був тут намісником від 1994 року, а зараз сидить під домашнім арештом. Його звинувачують у розпалювані міжрелігійної ворожнечі та поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію.

У телефонній розмові з журналістом ТСН він запевняє, що “це все брехня”.

“Ми нічого не давали, не роздавали. Тому це все брехня, що ми [мощі] Нестора-літописця, Іллі Муромця комусь дали, це все - нема про що говорити”, - каже митрополит Павло.

Як палець Іллі Муромця потрапив до росіян?

Але намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій, який ще кілька років тому перейшов до Православної церкви України, стверджує, що палець Іллі Муромця у росіян — таки справжній. За його словами, коли у святині господарював Московський патріархат, тут було заведено дарувати гостям із Росії часточки святих мощей. Серед них — преподобний Ілля.

“Я навіть більше скажу, в наш час, коли печери знаходяться під їхнім контролем, ми можемо лише здогадуватися, що там відбувається”, - каже він.

Владика Авраамій розповів, що Києво-Печерська лавра, яку вже нібито передали Православній церкві України, фактично перебуває під управлінням священників Московського патріархату.

У головному Свято-Успенському соборі, а також в Трапезному по святах службу служать священники ПЦУ, але всі інші будівлі, а це десятки корпусів нижньої лаври і всі печери - Ближні та Дальні, всі мощі залишаються за Московським патріархатом.

Ба більше, ПЦУ платить до 60 тисяч гривень в місяць за оренду Успенського собору, тобто платить погодинно за оренду, а тим часом УПЦ МП користується храмами Лаври безоплатно. До того ж священників ПЦУ ще донедавна примушували платити кошти за спожиту електроенергію клірикам московського патріархату, бо саме в них договір з електропостачальною компанією.

Авраамій каже, що капелани просять його 24 лютого звершити молебень біля мощей святого Іллі Муромця, бо ж легендарний богатир і сам захищав нашу землю нашу, золотоверхий Київ, від чужинської орди. Але наразі священники ПЦУ навіть не можуть перевірити, чи є він ще там, у печерах.

Промосковських священників з лаври вже виселив суд, але вони подали апеляцію. Справу розглядають 2 роки. За цей час 12 суддів взяли самовідвід.

Владика Авраамій переконаний, що це тактика московської церкви - затягувати суд. І на жаль, роблять вони це успішно, сподіваючись, що “рускій мір” повернеться в Київ і нічого змінювати не доведеться. Як і відповідати за виламаний середній палець Іллі Муромця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МОСКОВСЬКІ ПОПИ ВИЛОМАЛИ І ВКРАЛИ СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ У СВЯТОГО МУРОМЦЯ? КРІНДЖ ІСТОРІЯ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що час московської церкви закінчився. Україна більше не дозволить Московському патріархату (УПЦ МП) діяти як інструмент впливу Росії.

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