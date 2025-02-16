Подвійна гра контррозвідки: чому "щура" ФСБ затримував сам Малюк

Зрадник мав доступ до державних секретів, працював у штабі Антитерористичного центру і міг бути присутнім на ключових нарадах керівництва служби.

Служба безпеки України провела унікальну операцію, розкривши агента ФСБ, який обіймав ключову посаду в СБУ. Контррозвідники не просто викрили зрадника, а й тривалий час вели його під повним контролем, використовуючи для цього складну гру, що дозволила наситити ворога дезінформацією.

Деталі – в ексклюзиві ТСН.Тиждень.

Агент, полковник Дмитро Козюра, був затриманий особисто головою СБУ Василем Малюком. Така участь керівника відомства не була випадковою – Козюра мав доступ до державних секретів, працював у штабі Антитерористичного центру і міг бути присутнім на ключових нарадах керівництва служби.

Українські спецслужби встановили цілодобове спостереження за Козюрою, контролюючи кожен його крок, включаючи перебування вдома, на роботі та навіть у конспіративних квартирах. У його помешканнях були встановлені камери, що не залишали агенту жодного простору для самостійної гри.

За словами Малюка, СБУ не просто викрила шпигуна, а використовувала його як канал для дезінформації ворога.

"Нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією", – наголосив голова СБУ.

Однією з операцій, де застосовувалася ця стратегія, стала атака на Курську область. Російські війська очікували наступу ЗСУ в одному місці, але натомість реальні дії відбувалися зовсім в іншому напрямку.

Агента ФСБ було завербовано ще сім років тому, а у грудні 2023 року він почав активно передавати інформацію Кремлю. Його основним завданням було збір даних про стан критичної інфраструктури, наслідки російських обстрілів та озброєння ЗСУ.

Слідчі також оприлюднили переписку Козюри з кураторами з ФСБ, в якій він повідомляв про удари по Києву та інші військові об’єкти, не знаючи, що всі його дії перебувають під контролем СБУ.

Експерти відзначають, що ця операція стала безпрецедентним ударом по російській розвідці. У Москві зараз ламають голову над тим, як українські спецслужби змогли виявити та використати свого агента проти них самих.

За даними слідства, полковник Дмитро Козюра був присутній на нарадах керівництва СБУ, записував секретну інформацію і передавав її російським кураторам.

"Зрадник сидить, все записує і передає росіянам. Це найвищий рівень складності, адже противник — досвідчений розвідник", – зазначає експерт Іван Ступак.

За даними слідства, Козюра мав родинні зв’язки із російськими спецслужбами. Його батьки, які також служили в СБУ, були проросійськи налаштовані і чекали на прихід РФ. А його дядько працював у ФСБ.

"Якщо це відповідає дійсності, то він ще був у КДБ, і його батьки там були. Вони передали всі ці гени Комітету держбезпеки своєму синові", – коментує генерал-майор у відставці Віктор Ягун.

Чи здійснюється в Україні достатня перевірка таких осіб? Це питання залишається відкритим. У той час, як Росія ще до 2014 року ухвалила рішення не брати у ФСБ людей, чиї батьки у третьому поколінні жили в Україні, українські спецслужби довгий час не звертали увагу на такі деталі.

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Попри ймовірну наявність інших "сплячих" агентів у спецслужбах, аналітики наголошують: процес самоочищення триває.

"Прямих агентів, таких як Наумов, стає дедалі менше, на які вони можуть впливати", – зазначає Ягун.

Серед останніх гучних викриттів – затримання:

Андрія Наумова, колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ,

Олега Кулинича, очільника СБУ в Криму,

Валерія Шайтанова, генерал-майора, який передавав інформацію росіянам.

Зібрані докази проти Козюри не залишають йому шансів – він може отримати довічне ув’язнення за державну зраду.

Втім, існує ще один варіант – можливий обмін на українських військовополонених, подібний до того, як Україна повернула захисників "Азовсталі" в обмін на Віктора Медведчука.