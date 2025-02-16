ЧАЕС під ударом: Зеленський пояснив, що насправді хотів показати Кремль

Путін намагається показати, що для нього безпека не має значення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку безпілотника на Чорнобильську атомну електростанцію, наголосивши на її символічному значенні та черговій демонстрації агресії з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

За його словами, удар було завдано в день початку Мюнхенської конференції з безпеки, що є свідомим сигналом з боку Кремля.

"Він намагається показати, що для нього це не має значення. Що б ви не вирішили щодо безпеки, він може зробити те, що захоче", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що дрон було спрямовано прямо на саркофаг четвертого блоку ЧАЕС, який був зведений зусиллями 40 країн, зокрема за фінансування США та європейських держав.

"Сорок країн будували його протягом багатьох років, і він просто скерував туди дрон спеціально для цього саркофагу. Ви думаєте, що така людина хоче миру?", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС. Радіаційний фон не підвищувався.