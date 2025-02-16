Трамп планує зупинити вогонь: Bloomberg назвав дату початку перемир'я

Bloomberg пише, що Адміністрація Трампа хоче забезпечити припинення вогню до Великодня.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня).
Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.
За інформацією джерел видання, адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня. Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними.
"...Трамп поспішає, намагаючись покласти край війні в Україні, а європейські чиновники стурбовані тим, що президента Володимира Зеленського можна підштовхнути до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки", – зазначають у виданні.
Раніше у Bloomberg писали, що Трамп і Путін можуть зустрітися до кінця лютого.
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