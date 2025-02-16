Трамп планирует остановить огонь: Bloomberg назвал дату начала перемирия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует остановить огонь в Украине до Пасхи (20 апреля).

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По информации источников издания, администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе. Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и России, амбициозны и потенциально нереалистичны.

"...Трамп спешит, пытаясь покончить с войной в Украине, а европейские чиновники обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского можно подтолкнуть к катастрофическому соглашению, если они не смогут быстро разработать план оказания ему военной поддержки", — отмечают в издании.

Ранее в Bloomberg писали, что Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля.

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