Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля – Bloomberg

Дату саммита двух лидеров планируют зафиксировать до начала месяца Рамадан.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовской Аравии, на которой лидеры двух стран будут обсуждать прекращение войны в Украине, может состояться до 28 февраля. Вечером этого дня в мусульманских странах начнется священный месяц Рамадан.

Об этом сообщает Bloomberg.

Готовить почву для встреч Трампа и Путина будут высокопоставленные американские и российские чиновники. Их цель состоит в том, чтобы зафиксировать дату до начала Рамадана.

Сообщается, что в состав американской делегации войдут советник по национальной безопасности Майк Уолтс, госсекретарь Марко Рубио и Стив Виткофф, представитель президента США на Ближнем Востоке.

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По информации Bloomberg, Путин также собирает команду тяжеловесов с десятилетним опытом по переговорам с высокими ставками.

Среди них главный советник по внешней политике в Кремле Юрий Ушаков, глава внешней разведки России и соратник Путина по советскому КГБ Сергей Нарышкин, а также Кирилл Дмитриев, финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей российского президента — ему якобы отводится ключевая роль неофициального канала связи с переговорщиками Трампа.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России о завершении войны в Украине. Участие представителей Украины во встрече российских и американских чиновников в Саудовской Аравии опроверг советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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