ЧАЭС под ударом: Зеленский объяснил, что действительно хотел показать Кремль

Путин пытается показать, что для него безопасность не имеет значения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, отметив ее символическое значение и очередную демонстрацию агрессии со стороны России.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По его словам, удар был нанесен в день начала Мюнхенской конференции по безопасности, являющейся сознательным сигналом со стороны Кремля.

"Он пытается показать, что для него это не имеет значения. Что бы вы ни решили по безопасности, он может сделать то, что захочет", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дрон был направлен прямо на саркофаг четвертого блока ЧАЭС, возведенный усилиями 40 стран, в том числе за финансирование США и европейских государств.

"Сорок стран строили его в течение многих лет, и он просто направил туда дрон специально для этого саркофага. Вы думаете, что такой человек хочет мира?", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.