Зеленский ответил, каким должен быть его диалог с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский глава Владимир Путин является убийцей и никогда не станет другим.

Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News.

Для этого это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточно силы, чтобы вытолкнуть его. Поэтому я должен об этом говорить. Следовательно, наши союзники могут дать мне такую силу, чтобы вытолкнуть его».

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп объяснил свое обещание "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

Читайте также: