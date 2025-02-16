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В Киеве раздается воздушная тревога: что известно

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В Киеве раздается воздушная тревога: что известно

В Киеве – воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Столице угрожают вражеские БПЛА.

Власти столицы призывают всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты — Киеву угрожают вражеские БПЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

Там предоставили карту укрытий Киева.

Вражеские БПЛА атакуют Украину еще в нескольких направлениях.

Так, по сообщению Воздушных Сил Украины, БПЛА зафиксирована в Черниговской области. Они держат юго-западный курс.

Также вражеские дроны зафиксированы на Сумщине (курсом на запад), Днепропетровщине (курсом на северо-западном) и Одесщине, курсом на юг области. Угроза существует также для Полтавщины

Ранее россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.

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