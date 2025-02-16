У Києві лунає повітряна тривога: що відомо

Влада столиці закликає всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - Києву загрожують ворожі БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

Там надали мапу укриттів Києва.

Ворожі БпЛА атакують Україну ще в декількох напрямках.

Так, за повідомленням Повітряних Сил України, БпЛА зафіксовано на Чернігівщині. Вони тримають південно- західний курс.

Також ворожі дрони зафіксовано на Сумщині (курсом на захід), на Дніпропетровщині (курсом на північно-західним) і Одещині, курсом на південь області. Загроза існує також для Полтавщини

Раніше росіяни завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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