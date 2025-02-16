У Києві лунає повітряна тривога: що відомо

Столиці загрожують ворожі БпЛА.
Влада столиці закликає всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - Києву загрожують ворожі БпЛА.
Про це повідомили в КМДА.
Там надали мапу укриттів Києва.
Ворожі БпЛА атакують Україну ще в декількох напрямках.
Так, за повідомленням Повітряних Сил України, БпЛА зафіксовано на Чернігівщині. Вони тримають південно- західний курс.
Також ворожі дрони зафіксовано на Сумщині (курсом на захід), на Дніпропетровщині (курсом на північно-західним) і Одещині, курсом на південь області. Загроза існує також для Полтавщини
Раніше росіяни завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
Читайте також:
- Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза "Шахедів", ракет і КАБів
- Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри
- Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: в Міненерго попередили про загрозу