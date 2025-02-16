Арахамія розповів, коли можуть відбутися вибори

Вибори в Україні відбудуться не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", – написав Арахамія.

Також він нагадав, що в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоду, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану.

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк також наголосила, що виборів до кінця війни не буде. На її думку, будь-хто, хто маніпулює датами виборів, "грає на руку Кремлю".

"Хитати й дезінформувати – ось їхня мета. Вибори в Україні зараз неможливі, тому що закон і безпека понад усе. Пріоритет один – якнайшвидше справедливо завершити війну. Після – вибори. Але не навпаки. Війна і вибори – не фон для політичних ігор. Думайте критично. І пам’ятайте: головна битва зараз – не за бюлетені, а за країну", – сказала Шуляк.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, чи обговорював з Трампом вибори в Україні.

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