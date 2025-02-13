Зеленський повідомив, чи обговорював з Трампом вибори в Україні

Під час розмови українського глави Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом теми виборів в Україні не торкалися.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам під час відвідання ХАЕС.

Він наголосив, що під час повномасштабної війни питання виборів не стоїть на порядку денному.

"Питання виборів не стоїть, не стояло, Трамп його не озвучував. Він знає мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет — це Україна. Проти нас триває війна", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Після цього глава України Зеленський спілкувався з Трампом і згодом прокоментував їхню розмову.

На думку президента України, розмова з Трампом після його телефонного дзвінка до Путіна не свідчить про пріоритети американського лідера.

Вожночас видання Bloomberg вже написало, що США нібито ведуть переговори щодо мирної угоди без участі Зеленського.

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