Зеленский сообщил, обсуждал ли с Трампом выборы в Украине

Во время разговора украинского главы Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, тема выборов в Украине не затрагивалась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам во время посещения ХАЭС.

Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны вопрос выборов не стоит на повестке дня.

"Вопрос выборов не стоит, не стоял, Трамп его не озвучивал. Он знает мои мнения, я действительно считаю, что прежде всего приоритет — это Украина. Против нас идет война", — сказал Зеленский.

Напомним, 12 февраля президент США Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Путиным. После этого глава Украины Зеленский общался с Трампом и затем прокомментировал их разговор.

По мнению президента Украины, разговор с Трампом после его телефонного звонка Путину не свидетельствует о приоритетах американского лидера.

В то же время, издание Bloomberg уже написало, что США якобы ведут переговоры по мирному соглашению без участия Зеленского.

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