В результате атаки на Харьков пострадали три человека — Терехов

Такое пострадали админздания.
Во время атаки беспилотников на Харьков повреждение получило одно из местных административных зданий.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
"В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", — говорится в сообщении.
Кроме того, Терехов сообщил, что в Холодногорском районе уже три человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля в Харькове раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 17 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
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