В результате атаки на Харьков пострадали три человека — Терехов

Во время атаки беспилотников на Харьков повреждение получило одно из местных административных зданий.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, Терехов сообщил, что в Холодногорском районе уже три человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля в Харькове раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 17 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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