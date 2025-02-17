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Під час атаки по Одещині російські дрони залетіли до Молдови

Під час атаки по Одещині російські дрони залетіли до Молдови

"Шахеди" перетнули повітряний простір Молдови / Фото: ТСН.ua

Інцидент стався поблизу кордону з Україною.

Пізно ввечері у неділю, 16 лютого, Збройні сили Молдови зафіксували нове порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Про це повідомив прессекретар уряду Даніель Воде, пише Reuters.

Перший безпілотник був зафіксований Відділом повітряних операцій Республіки Молдова о 22:45 у напрямку Тараклія — Петрівка. Другий виявили за три хвилини за напрямком Бурлечень — Виноградівка.

Саме в цей час Росія здійснювала удар дронами по Одеській області, вказує Воде.

О 22:54 і 23:20 обидва безпілотника покинули Молдову. Ситуація перебуває під пильним контролем усіх спеціалізованих служб країни, додали в уряді.

Нагадаємо, 13 лютого на півдні Молдови було виявлено два безпілотника. Молдовське Міністерство закордонних справ викликало російського посла.

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