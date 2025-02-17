Під час атаки по Одещині російські дрони залетіли до Молдови

Інцидент стався поблизу кордону з Україною.
Пізно ввечері у неділю, 16 лютого, Збройні сили Молдови зафіксували нове порушення повітряного простору російськими безпілотниками.
Про це повідомив прессекретар уряду Даніель Воде, пише Reuters.
Перший безпілотник був зафіксований Відділом повітряних операцій Республіки Молдова о 22:45 у напрямку Тараклія — Петрівка. Другий виявили за три хвилини за напрямком Бурлечень — Виноградівка.
Саме в цей час Росія здійснювала удар дронами по Одеській області, вказує Воде.
О 22:54 і 23:20 обидва безпілотника покинули Молдову. Ситуація перебуває під пильним контролем усіх спеціалізованих служб країни, додали в уряді.
Нагадаємо, 13 лютого на півдні Молдови було виявлено два безпілотника. Молдовське Міністерство закордонних справ викликало російського посла.
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