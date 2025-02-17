Росіяни атакували Суми: де стався "приліт"

На щастя, внаслідок удару по Сумах минулося без постраждалих.

Російські війська атакували безпілотником Суми у ніч проти 17 лютого. Зафіксовано влучання і є пошкодження.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Так, у Сумах внаслідок влучання ворожого ударного безпілотника було пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які були там.

Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога була оголошена на півночі, в центрі та на сході країни.