Россияне атаковали Сумы: где произошел "прилет"

К счастью, в результате удара по Сумам обошлось без пострадавших.

Российские войска атаковали беспилотником Сумы в ночь на 17 февраля. Зафиксировано попадание и повреждения.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Так, в Сумах в результате попадания вражеского ударного беспилотника были повреждены помещения СТО и находившиеся там автомобили.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена на севере, в центре и востоке страны.