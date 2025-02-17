Россияне атаковали Сумы: где произошел "прилет"

К счастью, в результате удара по Сумам обошлось без пострадавших.
Российские войска атаковали беспилотником Сумы в ночь на 17 февраля. Зафиксировано попадание и повреждения.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Так, в Сумах в результате попадания вражеского ударного беспилотника были повреждены помещения СТО и находившиеся там автомобили.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена на севере, в центре и востоке страны.
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