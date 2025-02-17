Херсон остался без света из-за мощного удара оккупантов

В результате вражеских обстрелов в Херсоне обесточены электросети. Энергетики устраняют повреждения.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Темные российские силы снова пытаются лишить нас света. В результате вражеских обстрелов обесточены электросети. Отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе", — написал он.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 17 февраля, россияне выпустили ударные беспилотники по Запорожью. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших.