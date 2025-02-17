Херсон залишився без світла через потужний удар окупантів

Унаслідок ворожих обстрілів у Херсоні знеструмлені електромережі. Енергетики ліквідовують пошкодження.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі. Відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі", - написав він.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 17 лютого, росіяни випустили ударні безпілотники по Запоріжжю. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих.