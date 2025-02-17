День ангела 17 лютого: кого та як вітати з іменинами

17 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 лютого

17 лютого 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Миколу, Павла, Романа, Федора, Маріанну, Марію, Ганну.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, добродушним.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві відрізняється хорошим самовладанням. В дорослому віці стає пристрасним, швидко закохується.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає добрим, ніжним і надійним.

Роман — латинське походження, означає "римський громадянин". В дитинстві має веселу вдачу. В дорослому віці стає товариським, непередбачуваним.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві повільний, цілеспрямований. В дорослому віці стає емоційним, доброзичливим.

Маріанна — латинське коріння, тлумачиться як "морська". В дитинстві врівноважена, раціональна. В дорослому віці стає романтичною, але з твердим характером.

Марія — давньоєврейське походження, означає "кохана". В дитинстві добра і співчутлива. В дорослому віці стає наївною, порядною.

Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "прихильна". В дитинстві доброзичлива, спокійна. В дорослому віці стає працьовитою, комунікабельною.

День ангела 17 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 17 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, охороняє від усіх негараздів і наповнює життя світлом, радістю та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту та здійснення всіх мрій!

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Сьогодні особливий день – день твого небесного покровителя. Нехай він завжди буде поруч, допомагає у важку хвилину та підтримує у всіх починаннях. Бажаю тобі миру в душі, любові в серці та світла в житті!

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Цього дня твій ангел-охоронець особливо близько до тебе. Нехай він оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на добрі справи та дарує благодать у кожному дні. Бажаю світла, радості, щастя та здійснення найзаповітніших мрій!

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Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагає знаходити правильні рішення та захищає від усього лихого. Бажаю тобі гармонії, тепла, натхнення та сили для досягнення всіх цілей. З Днем ангела!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і гармонією. Бажаю тобі безмежного щастя, щирої любові та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом!

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