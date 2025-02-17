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Втрати РФ у війні проти України 17 лютого: Генштаб потішив цифрами

Втрати РФ у війні проти України 17 лютого: Генштаб потішив цифрами

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 17 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 859 920 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1530 загарбників. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога за час повномасштабної війни:

  • особового складу - 859 920 (+1530)
  • танків - 10089 (+16)
  • бойових броньованих машин - 21063 (+52)
  • артилерійських систем - 23222 (+37)
  • РСЗВ - 1283
  • засобів ППО - 1067
  • літаків - 370
  • гелікоптерів - 331
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25505 (+128)
  • крилатих ракет - 3063
  • кораблів та катерів - 28
  • підводних човнів - 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37605 (+149)
  • спеціальної техніки - 3750 (+1)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях. 

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