Втрати РФ у війні проти України 17 лютого: Генштаб потішив цифрами

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на 17 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 859 920 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1530 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога за час повномасштабної війни:
- особового складу - 859 920 (+1530)
- танків - 10089 (+16)
- бойових броньованих машин - 21063 (+52)
- артилерійських систем - 23222 (+37)
- РСЗВ - 1283
- засобів ППО - 1067
- літаків - 370
- гелікоптерів - 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25505 (+128)
- крилатих ракет - 3063
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 37605 (+149)
- спеціальної техніки - 3750 (+1)
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.
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