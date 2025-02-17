Втрати РФ у війні проти України 17 лютого: Генштаб потішив цифрами

Станом на 17 лютого загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 859 920 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1530 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога за час повномасштабної війни:

особового складу - 859 920 (+1530)

танків - 10089 (+16)

бойових броньованих машин - 21063 (+52)

артилерійських систем - 23222 (+37)

РСЗВ - 1283

засобів ППО - 1067

літаків - 370

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25505 (+128)

крилатих ракет - 3063

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 37605 (+149)

спеціальної техніки - 3750 (+1)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.

Читайте також: