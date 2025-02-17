Во время атаки по Одесчине российские дроны залетели в Молдову

Поздним вечером в воскресенье, 16 февраля, Вооруженные силы Молдовы зафиксировали новое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниэль Воде, пишет Reuters.

Первый беспилотник был зафиксирован Отделом воздушных операций Республики Молдова в 22:45 в направлении Тараклия — Петровка. Второй обнаружили через три минуты по направлению Бурлечень — Виноградовка.

Именно в это время Россия совершала удар дронами по Одесской области, указывает Воде.

В 22:54 и 23:20 оба беспилотника покинули Молдову. Ситуация находится под пристальным контролем всех специализированных служб страны, добавили в правительстве.

Напомним, 13 февраля на юге Молдовы были обнаружены два беспилотника. Молдавское Министерство иностранных дел вызвало российского посла.

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