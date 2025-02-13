Послу России в Кишиневе показали обломки российских беспилотников: как он отреагировал (видео)

Обломки беспилотников с надписью "Герань-2" были представлены послу по особым поручениям Российской Федерации в Кишиневе Олегу Озерову как доказательство причастности России к недавним атакам по территории Молдовы.

Министерство иностранных дел опубликовало видео, на котором зафиксирована реакция Олега Озерова, когда он вошел в комнату, где выставлены фрагменты российских беспилотников.

Беспилотники были изъяты властями Молдовы после того, как они упали в ночь на 13 февраля вблизи городов Чумай и Чадыр-Лунга на юге страны.

Послу России в Кишиневе показали обломки российских беспилотников

Однако даже после предъявления этих доказательств российский посол не признал принадлежность летательных аппаратов России и потребовал дополнительного подтверждения причастности своей страны к инциденту на юге Молдовы.

"Откуда вы знаете, что они были российскими?" — спросил он журналистов после того, как молдавские власти вызвали его для объяснений по поводу инцидента.

В МИД Молдовы Олегу Озерову также была вручена нота протеста.

"К сожалению, бывают и случайные эпизоды... Но мы не исключаем ни одного варианта, это также может быть провокация третьей стороны, а не Республики Молдова", — выкручивался российский дипломат, передает Agora.md.

Молдавские власти заявляют, что фрагменты сбитых беспилотников являются конкретным доказательством нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, и требуют от Москвы "немедленно прекратить эти вторжения".

В ходе встречи молдавская сторона выразила решительный протест против этих неприемлемых нарушений, подчеркнув, что такие инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Республики Молдова.

Российскому дипломату сообщили, что подобные действия являются нарушением национального суверенитета и являются еще одним недружественным жестом со стороны РФ.

Напомним, утром 13 февраля на юге Молдовы были найдены два российских беспилотника, упавших на территории этой страны.

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