"Газпром" прекращает поставки газа в Молдову: что произошло

Россия заявила, что Молдова должна заплатить долг за прошедшие поставки в размере 709 миллионов долларов.

Российский газовый монополист "Газпром" от 1 января 2025 года прекращает поставки газа в Молдову из-за задолженности.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Молдовагаз" регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий", — заявили в "Газпроме".

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Компания утверждает, что оставляет за собой право предпринимать любые действия, включая расторжение контракта на поставку с Республикой Молдова.

"Газпром" сообщил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока "Молдовагаз" не получит письменного уведомления об изменении ситуации.

Как сообщает Reuters, Россия заявила, что Молдова должна заплатить долг за прошедшие поставки в размере 709 миллионов долларов. Молдова заявила, что ее долг составляет всего 8,6 миллиона долларов.

Через Украину Россия поставляет в Республику Молдова около 2 млрд кубометров газа в год. Его транспортируют по трубопроводам в сепаратистский регион Приднестровья, который использует газ для производства дешевой электроэнергии, которую затем продает остальной Молдове.

Население Республики Молдова в 2,5 миллиона жителей готовится к длительным отключениям электроэнергии после того, как Киев объявил, что не продлит транзитный контракт с "Газпромом", истекающий 31 декабря.

Напомним, в Молдове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла меры, направленные на снижение потребления электроэнергии в часы пик. Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном сайте в пятницу, 27 декабря.

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